Lauris BRAKA

Evoluant dans le milieu de l'informatique depuis plus de 5 ans, j'ai eu l'occasion d'effectuer des missions dans des domaines fonctionnels aussi différents que la banque, les Ressources Humaines, le e-commerce ou les jeux en ligne. J'ai pu ainsi pleinement apprécier la transversalité de mon métier.



Les projets auxquels j'ai participés m'ont permis de me confronter à toute sorte d'enjeux techniques et de manipuler des technologies à la fois standards et modernes, comme Spring, Hibernate, Play Framework, Java 8, AngularJS, Bootstrap, etc.

Je m'intéresse également de près aux problématiques de l'intégration et du déploiement continus, à travers la philosophie Devops.



Après des expériences en gestion de projet et management, mon objectif à moyen terme est un positionnement intermédiaire dans la chaîne de projet, à la lisière entre la technique et le fonctionnel, afin de faire le pont entre les détenteurs du besoin, et ceux à même de le réaliser.



Enfin, ayant eu l'occasion d'encadrer des équipes de développeurs débutants, j'ai un goût prononcé pour la transmission de connaissances, et m'intéresse grandement à la formation et l'enseignement. J'ai pu faire mes 1er pas en tant que formateur et cherche à réitérer l'expérience de manière régulière, dans un cadre professionnel et universitaire.



Mes compétences :

Java EE

Java

Hudson Jenkins

Hibernate

Struts

Maven

Spring Framework

JavaScript

Websphere

HTML

Tomcat

Linux

PHP

Scrum

Symfony

Eclipse

JUnit

CSS

GWT

SQL