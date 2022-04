Franck AUPAIX

Relationnel

* Management d’équipe (7 personnes),

* Coordination inter-services,

* Contact client (chiffrages, étude des besoins, planning des livraisons / mise en production),

* Formation donnée à divers publics (clients, techniciens),

* Suivi de recette MOE et MOA (reporting, gestion du budget)



Technique

* Participation au Recrutement,

* Conduite du changement (mise en place de centres de services au sein de l'intégration de SNCF / DSI-T),

* Support technique à l’avant-vente,

* Industrialisation des processus,

* Rédaction de spécifications et documentations fonctionnelles et techniques,

* Définition de stratégie de qualification et élaboration de plan de qualification,

* Maintien de plateforme matérielle et industrialisation.



Connaissances

* Anglais, Espagnol courants,

* Bases de données (SQL Server, Oracle, Sybase),

* Java / JEE (7 années d’expérience),

* Serveurs d’application : WebLogic, Websphere, Tomcat, JOnAS

* Méthodes d’analyse : UML, Merise 2, SADT, SART.



Mes compétences :

