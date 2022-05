Raphaël MOZE

Diplômé d'un BTS Management des unités commerciales du Centre de Formation de Montplaisir (26000 Valence), et préparant un Bachelor Management centre de profit option grande distribution "Responsable d'activité" au sein de la CCI de Valence et en partenariat avec l'école de Grenoble Ecole de Management (GEM), je cherche à développé mes compétences dans le secteur de la grande distribution.



Je combine l'aspect théorique des cours et l'expérience professionnel car je suis en alternance depuis 3 ans au sein du groupe Intermarché.



Vous avez un projet, une idée, une question ? N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Management

Organisation

Merchandising