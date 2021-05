Amaël ROCHE

J'interviens dans les secteurs aéronautique et automobile depuis plus de 15 ans, pour des clients constructeurs et équipementiers exigeants.

Mes missions autour des systèmes Qualité, de la gestion de Projets et du management de la Production et du Contrôle me permettent d'avoir une bonne maîtrise du fonctionnement opérationnel des différents secteurs de l'entreprise.



Mon parcours, jalonné de nombreux challenges professionnels et personnels, reflète ma vision volontariste et pragmatique.



Je vois dans le travail en équipe une composante essentielle à l'atteinte des résultats.



"Il n'y a ni réussites faciles, ni échecs définitifs", Marcel Proust



Mes compétences :

Aéronautique

Gestion de projet

Automobile

EN9100

ISO/TS 16949

Balanced Scorecard

Hoshin