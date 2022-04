Laurence ERARD

Je travaille chez VIBRATEAM depuis 2007 où j'assiste la direction sur les volets Recrutement, Gestion des Ressources Humaines, suivi administratif des projets et le management opérationnel.

Je recrute nos futurs collaborateurs, Ingénieurs, Docteurs et Techniciens tous spécialistes de l'acoustique et/ou vibration et de la dynamique des structures.

Je travaille en étroite collaboration avec la RRH groupe et les services financiers.



