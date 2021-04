Sébastien BOQUET

Fort de 20 années d'expérience en tant que technicien, j'ai cumulé 7 postes dans des domaines différents (Automobile, Calcul, Essais, Optique, Qualité, Plasturgie, Laboratoire, Acoustique et Vibration...).

Ces 5 dernières années, j'ai réalisé du management pour des projets de mesures ou développement en consulting sur l'acoustique et les vibrations de produits d'un constructeur automobile majeur (Renault VU) avec le CEVAA et suite à un rapprochement de conjoint sur Lyon, j'ai d'obtenu un nouveau poste chez IPSIS du groupe IT link pour une mission chez Valeo IDA en tant que chargé d'essais démarreur sur moteur et véhicule. Je suis maintenant embauché en CDI par Valeo.



Mes compétences :

ISO 9001 (auditeur interne)

Microsoft Outlook

Machines tournantes

Audit

Gestion de la relation client

Acoustique

Microsoft Office

Automobile

Essais mécaniques

Acquisition de données

Gestion d'équipe

Plasturgie

Planification

Formation

Matlab

Optimisation des process

Optique

Spectrométrie

Chromatographie

Techniques de laboratoire

Labview

Capteurs

LMS TestLAB