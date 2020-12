Jérôme DUBOIS

- Comment s'assurer qu'un chantier de construction ou de démolition situé dans une zone urbaine n'endommage pas les structures et les bâtiments voisins?

- Comment prouver que la sécurité et le confort des riverains sont bien assurés pendant toute la période d'un projet?



La mise en place d'un système de monitoring à distance permet de s'assurer que les seuils réglementaires sont respectés et d'alerter en temps réel si ce n'est pas le cas!

Les cahiers des charges requièrent désormais la surveillance du bruit, des vibrations, de la qualité de l'air et bien d'autres paramètres...

Mais mesurer tous ces critères ensemble peut nécessiter de déployer autant de systèmes différents... mais pas si vous utilisez la solution SIGICOM!!



Je suis ingénieur des ventes pour le marché Français pour la société SIGICOM, leader dans le domaine du monitoring environnemental. Notre système multi-capteurs est installé dans le monde entier et sur les plus grands projets actuels.



Mes 20 années d'expérience dans le domaine de la mesure acoustique et vibratoire m'aident à comprendre vos besoins et ensemble, nous trouverons une solution à votre problème!

N'hésitez pas à me contacter pour toute question!



Mes compétences :

Responsable Technique

Vibrations

Ferroviaire

Traitement du signal

Mécanique

Ingénierie

Automobile

Energie