Célia CHAUVRIS

Consultante en qualification logicielle pour la société AUBAY, actuellement en mission de recette pour le client Groupama

Certifiée ISTQB - Niveau fondation

Je suis en recherche active d'un poste dans le test logiciel sur la région de Rouen (76)



Mes compétences :

Gestion de projet

Statistiques

Transmettre et partager mes connaissances

Analyser et interpréter des résultats

Fixer des objectifs

Gestion des conflits

Office 2010

Animer une équipe

Évaluation des risques

MARP

Gestion des risques

Conduite du changement

Former et manager

Gérer un budget

Gestion des anomalies

Création et valorisation des scénarios

Exécution des campagnes de tests

Élaboration de matrice de recette

Réalisation des jeux de données

Rédaction des cas de tests fonctionnels

Estimation de charge

Stratégie de recette

Identification des exigences

HTML

SQL

XML

UNIX

Rédaction des cas de tests métier

Chiffrage

BENERATOR

HP Quality Center

SAHI

SQUASH

JAILER