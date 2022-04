Dominique ROUSSEL

100% autodidacte, c'est à force de volonté et d'audace que je suis passé de trieur de déchets textiles en 1976 dans une petite entreprise de 10 personnes avec un simple CAP de mécanicien fraiseur en poche, à Team Leader de l'activité qualité de la documentation technique après-vente chez Renault Trucks, entité du groupe Volvo AB qui emploie plus de 100 000 personnes (dont environ 15 000 en ce qui concerne Renault Trucks).



J'ai connu la documentation technique en 1989 et ai découvert une multitude de technologies dans diverses industries telles le nucléaire, le domaine militaire (armée de terre, marine, etc..), l'aviation civile, le véhicule industriel et plein d'autres domaines encore, ce qui fait que j'aime vraiment ce métier même si aujourd'hui je ne traite que du camion.



Cette année, je me lance dans un nouveau défi : après avoir été seul pendant des années pour contrôler la qualité de nos documents techniques après-vente, l'accroissement des besoins dans cette activité fait que ce travail ne peut plus être effectué par une seule personne. Aussi dois-je prendre le lead dans plusieurs domaines de cette activité et coordonner et planifier la charge de travail entre les 6 membres de mon équipe. Chacun d'entre-eux ayant des connaissances spécifiques dans des domaines précis, tout le monde ne contrôlera pas le même type de document ou ne travaillera pas dans le même domaine. Certains travaillent sur la documentation propre à Renault Trucks, avec un outil spécifique, d'autres travaillent au niveau global du groupe Volvo, avec un outil commun à toutes les entités du groupe.