Fabrice LIOT

Mon expérience de chargé d'affaires puis chef de projets ces dernières années m'ont permis d'acquérir, chez de grands donneurs la maîtrise des coûts et planification de projets importants.

25 ans d'expériences en ingénierie dans les domaines de l'installation générale (chimie, pétrochimie, Pharma, Energie, Hospitalier) m'ont apporté patience et maîtrise de soi dans d'éventuels conflits entre les études et la réalisation, la coordination et supervision de chantier m'ont permis de gérer la coactivité des prestataires extérieurs à travers les études et la réalisation.

j'ai acquis ces dernières années une belle expériences dans le développement commerciale, dans des entreprises de dimension internationale ou locale, cela a été une expérience très enrichissante et très satisfaisante.Cela ma permis d'acquérir de nouvelle compétences en gestion Business Unit tout en conservant une forte emprise sur le domaine technique et les études.



Mes compétences :

Energie

Autocad

SolidWorks

Gestion de projet

Ingéniérie

Mécanique

installation Générale

Management