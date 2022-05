Mickael LEBRETON

J’aime coordonner, sensibiliser, stimuler, former les personnes avec qui je travaille (management d'équipe, réunions, comité de pilotage, formations).

L’équité, la transparence et l’esprit d’équipe représentent mes principales valeurs humaines.





*** COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ***

** Conduite de projets (200-1200J/H, 2 à 6 pers.)

- Identifier les objectifs, les enjeux et les contraintes.

- Estimer les délais et planifier les étapes du projet.

- Identifier et mobiliser les acteurs.

- Communiquer sur les enjeux et les finalités d’un projet.

- Établir un cahier des charges.

- Contrôler les ratios de qualité, de coût et de délai.

- Méthodes : Gantt, Pert.



** Amélioration continue

- Identifier des indicateurs de performance

- Elaborer et suivre des plans d’action de progrès

- Méthodes : 6 Sigma, Kaizen, Lean management



** Communication

- Animer des réunions, des ateliers et des comités de pilotage.

- Conseiller sur l’organisation et la gestion de projet.

- Interroger et enquêter pour formaliser les besoins.

- Rédiger des spécifications et des documents techniques.



** Gestion budgétaire et financière

- Analyser des documents budgétaires et comptables.

- Identifier des besoins budgétaires.

- Suivre et contrôler l’exécution d’un budget.

- Etablir des dossiers de financement (CII, CIR, JEI, BPI France, Ideclic…).



** Technologies en informatique

- Méthodes : UML, Merise, Cycle en V, Agile (Scrum, TDR, TDD, BDD, XP).

- Langages : PHP, Jquery, Perl, XML, HTML, Java.

- Base de données : MySQL, Oracle, SQL Server, PgSQL.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

MySQL

AMOA

CakePHP

Comptabilité

Zend framework

Expertise technique

Méthodologie agiles

Prado framework

Conduite de réunion

Mathématiques financières

Analyse stratégique

SGDB

Conduite de projet

Sécurité applicative

Mesure de la performance

Planification de projet

Gestion budgétaire

Techniques d'audit

PHP

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

UML

Scrum

Gestion de projet

PostgreSQL

Java

Perl

MCD

Analyse financière

Management d'équipe

Oracle

Veille scientifique