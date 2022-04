Elsa BOUILLOUD

Après pratiquement 15 ans de vie professionnelle en entreprises privées (bâtiment, grande distribution), j'ai découvert les collectivités territoriales, « l’intérêt général" et j'y ai appris le sens du "service public".

Soucieuse de mettre à profit mon expérience et mes compétences, j'ai compris qu'il me fallait passer des concours pour évoluer au sein de la collectivité. Pas facile de reprendre les études à 40 ans et de se remettre en question. Challenge toutefois relevé, lauréate du concours de rédacteur j'ai été nommée responsable de service en février 2013 après une longue carrière d'assistante de direction.