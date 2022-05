Louis MARCHAND

Avec l’avènement des énergies renouvelables, les opportunités à saisir sont nombreuses et je souhaite me donner toutes les chances pour réussir ma carrière dans cette filière.

Actuellement en terminale STI2D, je souhaite poursuivre mes études en alternance dans les secteurs de l'énergie ou de l'environnement.

J'ai fait le choix dans mes vœux post-bac d'un DUT ou BTS en alternance car il s’agit d’un véritable atout à mon sens pour confronter les connaissances théoriques aux réalités du terrain. Cela me permettra par ailleurs d’acquérir une expérience professionnelle et de développer des compétences opérationnelles auprès de vos collaborateurs experts.



Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.

A bientôt !