Louis MARCHAND

"Dès que dans notre communication, faute de réflexion, nous nous écartons des trois critères fondamentaux de la parole : aller à l’essentiel, dire la vérité, être clair, l’intérêt de notre interlocuteur chute verticalement ! A fortiori si nous violons aussi le quatrième critère : le respect de la langue et si nous oublions le cinquième : le style, qui est le fruit de la rhétorique" (Synthèse de mes deux ouvrages sur la communication)



Mon profil est pluridisciplinaire : droit, marketing, psychologie, informatique appliquée à la communication. Je suis, notamment, certifié praticien en Programmation Neuro Linguistique, formateur agréé Mind Map, logiciel révolutionnaire d'aide à la réflexion et à la communication et j'ai suivi une formation de longue durée en psychanalyse..



C'est cette formation pluridisciplinaire qui me permet d'avoir une vision transversale de la communication alors même que de nombreux ouvrages et de nombreuses formations sont cantonnés à une seule des deux composantes de la communication : soit la logique, soit la psychologie et que rares sont ceux qui y intègrent l'informatique.



Sous le nom de "Les deux grands secrets de la communication", je viens d'ouvrir un nouveau blog.

Ce dernier est la continuation et le développement du précédent "Les huit règles d'or de la communication" que j'avais ouvert en Juillet 2014. Il a pour objectif de promouvoir une méthode de communication fondamentale : la rhétorique moderne.



Alors que celle-ci est quasiment langue morte en France, sait-on qu'elle est langue très vivante aux Etats-Unis, y compris dans les formes avancées de la communication telle que la publicité ?



Sait-on qu'elle y est couramment enseignée non seulement dans l'enseignement secondaire et supérieur mais aussi dans près de vingt-mille organismes associatifs ou commerciaux?



Est-ce le hasard si les onze N.T.I.C. actuelles ont été toutes inventées aux Etats-Unis, qui sont donc les seuls inventeurs de la civilisation de la communication ?