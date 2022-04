Fabien PERON

46 ans, Ingénieur généraliste et MBA.



20 ans d’expérience dont 7 aux Achats d’un équipementier automobile de rang 1.



MES DOMAINES DE COMPETENCE :

• Management d’équipe (pluridisciplinaire, multi-site, cadres et non cadres),

• Négociation Achats Internationaux (Europe, Asie, US),

• Achats Production et Hors Production (R&D, CAPEX), Achats Stratégiques & Tactiques

• Design to cost, Cost Model, Supplier Relationship Management, Multi-sourcing, Rationalisation de Panel, Stratégie par Produits finis, VMI.

• Qualité Fournisseur : Qualification, Gestion de crise, Plan de Développement Fournisseur, Amélioration continue.



Mes compétences :

Achats

Automobile

Electronique

Electronique Automobile

Management