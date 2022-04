Elsa BRILLAUD

Gestion et management

Développement global de médicaments et de dispositifs médicaux (R&D, pré-clinique, clinique, aspects réglementaire)

Stratégie de développement de produits innovants et de niche (maladie rare)

Rédaction de documents réglementaires (PIP, IB, dossier Orphan Drug, scientific advices, )

Travail en environnements ISO 13485 et BPL, BPF, BPL

Gestion d’études en interne, en milieu académique ou réglementaire (CRO)

Encadrement d’ingénieurs, techniciens et étudiants (planification, formation, gestion)

Montage de projets nationaux et européens (choix scientifique, rédaction, budgétisation)

Travail en équipe pluridisciplinaire (CMC, RA/QA, clinique, préclinique, statisticiens, jusristes)

Connaissances et suivi de differents domaines scientifiques (veille scientifique, congrès): neurologie, cardiovasculaire, nephrologie

Mise en place de collaborations scientifiques (françaises et étrangères)

Rédaction d’articles scientifiques, de brevets, communications orales et écrites en français et anglais



Compétences et profil:

Esprit ouvert et fédérateur

Grande flexibilité et adaptabilité

Axée sur le résultat dans le respect des délais et des coûts

Gestion d'équipe en transversal et en management direct



Langues étrangères

Français (langue maternelle)

Anglais (courant)

Espagnol (lu, parlé, pratique informelle)



Informatique

Pack office, EndNote, navigation Internet

Logiciels de statistiques (SPSS, SigmaStat, Prism, RS1)

Logiciels de planification (MS Project, Gant)



Mes compétences :

Comportement Animal

Gestion de projets

Neurosciences

Dispositifs médicaux

Développement produit

Management

R&D

Innovation