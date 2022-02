J'ai débuté dans l'animation, puis j'ai évolué dans l'hôtellerie 3 et 4 étoiles pendant 10 ans en tant que réceptionniste et assistante commerciale.

Je me suis reclassée par le biais d'un CIF et j'ai obtenu un BTS Assistante de Direction en 2008.

A la suite de cette formation,j'ai eu 2 postes d' Assistante Administrative et Commerciale dans le secteur des Énergies renouvelables.

Après un licenciement économique, je souhaite m'investir dans de nouvelles fonctions.

Aujourd'hui en poste chez Atlantic Contrôle : N°1 en aquitaine des Diagnostics Immobiliers, embauchée en tant que Conseillère Commerciale, je suis en charge des appels entrants et de la gestion des plannings des Techniciens.



Mes compétences :

Discrétion

Rigueur

Autonomie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access