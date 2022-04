Elsa CALDERONI

Je suis titulaire du BTS Assistant de Manager que j’ai obtenu au Lycée Marie Curie à Marseille (ex BTS Assistant de Direction) et de la licence professionnelle M@ntic (Management des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) à l’IUT Saint Jérôme à Marseille.

Je suis à la recherche d’ un emploi dans le domaine du secrétariat, de la communication, de la mise en place de projets.

Je suis disponible dès maintenant.

Les stages que j’ai réalisés au cours de mes études m’ont permis de découvrir le fonctionnement d’une entreprise et d’apprécier l’importance et le rôle de la gestion des ressources humaines.

Au cours de ces expériences, j’ai pris conscience de l’intérêt de partager les idées avec une équipe afin de mener à bien un projet.

Motivée et organisée, je suis sérieuse dans le travail et les projets que j’entreprends.







Mes compétences :

Motivé et rigoureux

Organisée et sérieuse

Autonomie professionnelle

Efficace et Ponctuel !

Discrétion et responsabilité

Secrétariat administratif

Marketing

Communication