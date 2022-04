Elsa CALIFANO

Etudiante en deuxième année de master à l'école des Beaux-Arts de Tourcoing ( préparant le concours d'entrée du Fresnoy) et ancienne étudiante en infographie à pôle 3D , Roubaix.





ETUDIANTE EN DEUXIEME ANNEE DE MASTER A L’ ECOLE DES BEAUX ARTS DE TOURCOING, filière art image le Fresnoy, studio national des arts contemporains



Objectifs:

réaliser un stage ou trouver un emploi en entreprise faisant appel à l'infographie, dessin d'animation,graphisme, graphisme de communication,cinéma audiovisuel, art, art-thérapie...





ETAT CIVIL:

Elsa, Cécilia CALIFANO

24/26 rue des trois mollettes

59000 Lille



portable: 0604510448 ( Je possède un répondeur sur lequel vous pourrez me laisser vos messages.



e-mail: s e i k o . n e k o - 5 9 @ h o t m a i l . f r ( personnel )



califano.elsa@esa-n.info (Professionnel)



6 décembre 1991 (21 ans)

Célibataire

Nationalité française



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : stage en architecture,

stage en boutique de spécialités japonaises, stage avec une artiste indépendante sculptrice sur bois, graveuse et peintre, bientôt

en animation traditionnelle pour le dessin animé.baby sitting, bientôt

cours de piano, dessin, peinture,dessin d’animation



ETUDES:

Année universitaire 2012-2013:2 ème année de licence à l’école des Beaux- Arts de Tourcoing ( ESA-ERSEP)



Année universitaire 2011-2012: 1ère année de licence à l’école des Beaux- Arts de Tourcoing ( ESA-ERSEP)



Année universitaire 2010-2011: 2 ème année de licence de technicien en infographie à l’école pôle 3D Roubaix (pas de diplôme obtenu,

car la troisième année ne fut pas effectuée )



Année universitaire 2009-2010: 1 ère année de licence de technicien en Infographie à l’école pôle 3D Roubaix



Années scolaires de Septembre 2007 à Juin 2009: second cycle au Lycée Louis Pasteur de Lille.1ère et terminale littéraire, section

Européenne Anglais, enseignement de détermination : Arts-Plastiques



Année scolaire 2006-2007: seconde générale au lycée Louis Pasteur de

Lille



Années scolaires de Septembre 2002 à Juin 2006 : Collège Carnot de Lille

Section européenne Anglais



DIPLÔMES OBTENUS:

Juin 2009 : Baccalauréat Littéraire mention Européenne Anglais

Juin 2006 : Brevet des collèges



PETITS EMPLOIS OCCASIONNELS:

baby sitting, cours de piano, dessin, peinture, gravure, modelage, dessin d’animation, photographie.



LANGUES : ANGLAIS: bonne maîtrise de l’anglais lu et parlé

5 séjours linguistiques en Grande Bretagne

4 séjours touristiques au Royaume Uni, en Irlande et aux Etats Unis

Obtention du baccalauréat avec mention Européenne



ITALIEN : bonne maîtrise de l’italien lu et parlé

2 séjours linguistiques en Toscane et en Vénétie, ainsi qu’a Rome

Séjours touristiques et familiaux chaque année depuis l’enfance dans les provinces de Sienne et Florence en Toscane .



COMPÉTENCES INFORMATIQUES:

Pratique professionnelle des outils Office : WordPad, WordPerfect 10 et Power point



Maîtrise des logiciels en rapport avec le graphisme :Adobe Photoshop et Notions en logiciels Adobe Illustrator



Notions en logiciels en rapport avec l’architecture:Autocad



Assez bonnes connaissances en logiciels d’animation: Adobe Flash CS3 et Adobe After Effects.



Notions en logiciels 3D : 3DS Max - Maya- Blender



Mes compétences :

performance

Peinture à l'huile

Animation 2D/3D

Sculpture

Italien

Animation 3d

Philosophie

Cuisine

Ceramique

aquarelle

Gravures monotypes

Sculpture sur bois

Architecte d'intérieur

babby-sitting

Pianiste

science humaines

Anglais