Méthode Arc-En-Ciel / THE RAINBOW PIANO

Founded in 2000 in France, the successful method "Le piano arc-en-ciel" is now part of the references that professors regularly use and recommend to their students.



Créée en 2000 en France, cette méthode à succès fait désormais partie des références que les professeurs utilisent et conseillent régulièrement à leurs élèves. Plusieurs milliers d'enfants l'utilisent chaque année, en France et à l'international.

Régulièrement, la presse spécialisée (Pianiste magazine, La lettre du Musicien...) évoque cet ouvrage et sa pédagogie innovante.

- Compositions pour piano : http://pianodreams.xyz

Mon parcours :



- Etudes universitaires BAC + 5 en philosophie et sociologie (Universités de Paris X et Paris I Panthéon-Sorbonne) ; diplôme de psycho-sociologue (DESS/Master, Paris XIII).

- Etudes pianistiques aux Conservatoires de Metz puis de Paris :

Diplôme de Fin d'Etudes (1987), Médaille d'Or / Premier Prix de piano (1989), puis Master-classes (préparation aux concours internationaux de piano).

- J'ai commencé ma carrière comme professeur en écoles de musique (structures associatives ou municipales) pendant plusieurs années. Actuellement je vis de mes droits d'auteur, ce qui me permet de réaliser de nouveaux projets musicaux.



Mes compétences :

Sociologie

Piano

Philosophie