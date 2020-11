Frédéric MICLO

Après des études de philosophie et une expérience de l'enseignement auprès d'élèves de terminale, j'ai réorienté ma carrière en me tournant vers le secteur de la formation professionnelle des adultes.



A la suite de l'obtention du DESS " Formation et consultation dans les organisations" de l'université de Paris IX Dauphine, en 1992, les missions très variées qui m'ont été confiées dans des contextes professionnels très différents (secteur marchand, secteur sanitaire et social, secteur de l'administration territoriale) m'ont permis d'acquérir une réelle expertise en ingénierie de la formation, en ingénierie pédagogique mais aussi en ingénierie de de la certification.



La réalisation de ces différentes missions, durant presque 20 ans, a ainsi contribuée à renforcer mes compétences techniques dans le champ de la formation mais m'a également offert l'opportunité de développer les compétences managériales indispensables à la conduite de projets complexes et à l'encadrement des équipes de chefs de projets ou d'experts métiers.



Après avoir exercé les fonctions de Directeur de l'ingénierie et du développement des formations au Centre National de la Fonction Publique Territoriale durant 5 ans, je suis désormais en charge, depuis 2011, de la direction de l'évaluation de l'activité formation de l'établissement.



Dans le cadre de cette nouvelle fonction je suis principalement chargé de l'élaboration de méthodes et d' outils d’évaluation des résultats du projet national de développement de l’établissement, afin d'aider à la décision et ainsi venir en appui au pilotage stratégique des actions.



je suis plus particulièrement chargé:



- du pilotage et de la réalisation des études d’évaluation.

- de l'exploitation et de l'analyse des résultats des évaluations

- de la présentation des résultats à l'instance d'évaluation et des préconisations d’actions d'amélioration (notamment dans la perspective de l'amélioration de la construction de l’offre de formation)

- de la communication interne et externe des travaux d’évaluation

- de l'accompagnement et de la diffusion d’une culture commune de l’évaluation au sein de l'établissement

- de l'harmonisation et de la mutualisation des « bonnes pratiques » d'évaluation.



Cette mission d'évaluation de l'activité formation vise d'abord à mieux apprécier la qualité pédagogique des actions dispensées auprès des stagiaires mais aussi à identifier les résultats atteints sur le plan des apprentissages et des acquis de formation.



Mais cette mission ne s'arrête pas là, elle vise également à rendre compte des effets et des impacts produits par les dispositifs mis en oeuvre, au regard des objectifs de résultats ou de changement attendus par les organisations bénéficiaires.



Sous ce dernier aspect, l'évaluation de l'activité de formation s'apparente bien aux démarches d'évaluation de programmes ou de politiques publiques dont l'enjeu est d'apprécier l'efficacité des actions conduites en les confrontant à la réalité des résultats produits de façon à prendre les décisions (de modification, de poursuite ou d'arrêt) qui s'imposent.



