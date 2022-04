Elsa CHAMARD

Je suis actuellement téléconseillère en appel entrant (ce sont les clients qui m'appellent et non l'inverse).

Je suis à l'écoute d'autres opportunités, je souhaite découvrir d'autres horizons.

Je suis également preneuse d'offres d'emploi dans le secteur du bien être car c'est un peut mon moteur. Je pense avoir un don pour le modelage.



Je fais partie de l'association la jeune chambre économique de Blois.



Je serais ravie d'échanger sur d'autres motivations et sur ce qui m'anime.



Mes compétences :

Anglais

Maquillage

Soins visage

Soins corps

Modelage corps