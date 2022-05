Laurie PRUGNAUD

Lp Bien-être, institut de beauté bio et de bien-être bio à Azay sur Indre en Indre et Loire. En Touraine du sud, dans la vallée de l'Indre entre Tours et Loches, je vous accueille dans un espace zen dédié à votre beauté et votre bien-être.

Pour vous apporter un réel moment de détente et vous libérer du stress quotidien, je vous propose des massages intuitifs et énergétiques (non thérapeutiques). Tous mes soins visages et corps sont associés à des massages du dos, de la nuque, des pieds (base de réflexologie plantaire) et des mains.

Les produits ALLO NATURE, à base de cire orientale fluide au sucre vous assurent un grand plaisir pour une épilation douce.

Mon objectif est de vous accompagner à prendre LA PAUSE pour votre beauté mais aussi pour votre BIEN-ÊTRE.

Laurie



Mes compétences :

Secrétariat

Gestion des ressources humaines

Assistance de direction

Massages du monde

Réflexologie plantaires

Esthétique, cosmétiques. .

Modelage aux pierres chaudes

Massages suédois, Californien

Modelage tuida dos.

Soins amincissant

Soin Stone Evasion de chez Garraud Paris

Soin professionnals de chez Garraud Paris

Certificat Basic Nails Training (ongles gels)