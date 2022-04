Elsa CHAVERNAC

La société LEGAL SUITE offre aux juristes la possibilité d'accéder au meilleur des nouvelles technologies.

Elle propose un outil intégré avec plusieurs solutions modulables pour la gestion des contrats, des conseils et des contentieux, mais également pour le suivi des sociétés, des baux ou encore des assurances.



Au sein du pôle conseil et formation, ma mission principale consiste à former et accompagner nos clients à utiliser leur progiciel de façon optimale tout en parlant le même langage qu'eux.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Nouvelles technologies

Information Technology

Informatique

Droit