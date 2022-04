Elsa CIREZ

Dynamique, souriante, organisée et ponctuelle.

J'ai obtenu en Juin 2012 un BTS Management des Unités Commerciales et je viens de terminer une formation de niveau BAC +3 dans le domaine des ressources humaines. Mes trois années d'études ont été effectuées en alternance.

Les enseignements reçus m'ont permis d'améliorer ma capacité d'analyse et de réflexion afin de trouver des solutions adaptées à chaque problème de communication ou de gestion rencontré.

Les responsabilités qui m'ont été donné m'ont apporté une plus grande confiance en moi et m'ont permis d'être mieux organisée.



Actuellement en poste CDI chez SOFIC NPDC (holding du groupe SAGA MERCEDES pour la région Hauts de France), je suis en quête de nouvelles opportunités dans le domaine des RH.



Mes compétences :

Organisée et sérieuse

Bon relationnel et qualité d'écoute

Microsoft office

Stock Control

Human Resources

Microsoft Excel

Microsoft Word