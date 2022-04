Elsa CLEDAT

Avec 6 ans d’expérience en Market Research, j'ai acquis l'expertise nécessaire à la bonne conduite d'une étude de marché quel que soit la méthodologie abordée ainsi que la vision analytique requise pour aborder les grandes tendances actuelles. Mon gout pour le développement commercial et le souhait de toujours répondre au mieux à la problématique des clients viennent renforcer mes compétences dans mon quotidien.



Méthodique, fiable, dotée d'une solide organisation et de bonnes qualités relationnelles, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges professionnels qui me permettraient d'enrichir mon parcours professionnel et mes compétences en marketing.



Mes expériences sont très axées sur les secteurs de l'automobile, des services et de l'industrie. Dotée d'une forte capacité d'adaptation, c'est avec beaucoup de plaisir et de motivation que je saurais me plonger dans des univers et secteurs très divers.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de précisions concernant mon parcours et mes motivations.



Mes compétences :

Automobile

Market research

Étude de marché