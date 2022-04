Elsa CLOUET

J’exerce la profession de graphiste depuis quinze ans et mon itinéraire m’a amenée à évoluer dans plusieurs secteurs (presse, édition, communication) qui m’ont permis d’appréhender

les différentes facettes de mon métier.



J’ai travaillé 7 ans pour l’agence « Rampazzo et Associés » , spécialisée dans le domaine de l’édition, où j’ai pu concevoir et mettre en pages de nombreux beaux livres, livres jeunesse (Editions de la Martinière, Mille et Une Nuits…) ainsi que des livres scolaires (Bayard, Fayard, Hachette, Belin…).



Puis j’ai complété mon expérience en travaillant dans le domaine de la presse pour de nombreux magazines (Nouvel Observateur, La Vie, Santé Magazine, L’Expansion, Aide et Action…)



Par ailleurs , en parallèle, je travaille en free-lance sur des projets divers (affiches, flyers, livres, magazines, jaquettes de CD et DVD…)



Mes compétences :

Communication

Création

Édition

Maquettiste

Mise en page

Mise en page presse

Presse

rédactrice