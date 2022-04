Elsa COLLET

J'enseigne diverses disciplines d'économie-gestion, en particulier, en classe de terminale STMG, le Management des Organisations et les Sciences de Gestion (spécialité Ressources Humaines et Communication).



Soucieuse de la réussite de tous mes élèves, et très intéressée par l'impact du numérique sur l'éducation , je mets en œuvre une démarche d'expérimentation continue dans mes pratiques pédagogiques.



Je recherche des contacts avec des professionnels du management et des ressources humaines, en particulier avec des dirigeants de PME du tissu économique local, partants pour intervenir auprès de mes élèves, afin d'échanger autour de leur vécu.

Les objectifs sont de rendre plus tangibles les enseignements théoriques. et de contribuer à la réflexion des élèves pour leur projet d'orientation post-bac.



Je suis en poste au Lycée Jacques Cartier, à Saint-Malo, depuis 1995, après une expérience entrepreneuriale et dans le secteur privé en tant qu'ingénieure commerciale.



Mes compétences :

Moodle

E-learning

Enseignement

Ressources humaines

Management

MOOC

Communication

Vidéos pédagogiques

Ingénierie pédagogique

Mind Mapping