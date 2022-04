Elsa DAVID-DZIURZYNSKI

Jeune trentenaire épanouie dans le content marketing, je souhaite développer mon réseau professionnel.



Forte d'une expérience de 7 ans dans le domaine du digital, j'occupe aujourd'hui la fonction de chef de projet éditorial.

Mon CHALLENGE : mener à bien les projets qui me sont confiés avec engagement, organisation, efficacité, réactivité et rigueur.

Esprit d'équipe, sens de l'écoute, approche constructive, capacité à partager et à s'adapter sont mes outils quotidiens !



En quelques mots, je suis :

1° Amatrice de bonnes pâtisseries

2° Intéressée par le DEVELOPPEMENT PERSONNEL

3° Débutante dans la démarche zéro déchet



Mes compétences :

Analyse des statistiques (Google Analytics)

Langage de programmation HTML

Travailler en collaboration

Gestion de projet

Rédaction web

Content marketing

Sens de l'organisation

Communication digitale