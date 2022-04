Elsa DE SAINT ANDRIEU

Jeune-femme déterminée et dynamique je recherche un poste de chargée de communication dans la région de Lille mais aussi de Toulouse.



Après un voyage de plusieurs mois en Amérique du Sud et une mission humanitaire en Colombie, je souhaite intégrer une entreprise innovante, engagée et reconnue dans son domaine d'activité.



Forte d'une expérience de 16 mois au sein du groupe Orange, je suis à même de vous proposer un regard nouveau ainsi que des solutions pour développer une stratégie de communication efficace au niveau interne et externe.



N'hésitez pas à me contacter

A bientôt



Mes compétences :

Communication orale

Rédaction

Synthèse

Communication

Community management

Gestion de projet

Marketing

Web

Intranet

Evenementiel