Nathanael CHONVILLE

Bonjour,



Passionné par la communication et toujours en quête de nouveaux challenges, je m'investis à 100% dans l'accomplissement de mes projets pour toujours dépasser mes objectifs et développer de nouvelles compétences.

Je porte un intérêt particulier à la Responsabilité Sociale d'Entreprise et à l'intégration des prérogatives liées au Développement Durable dans la stratégie d'entreprise.



Si vous souhaitez échanger, vous pouvez me contacter directement par mail à l'adresse suivante chonville_nathanael@orange.fr.



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Gestion de projet

Communication corporate

Responsabilité sociétale des entreprises

Relations Publiques

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises