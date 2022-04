Hélène BLONDEL

J'aime manger des pâtes carbonara en dessert après une pizza, j'adore les gaufres liégeoises et boire un bon vin. Mais bon, j'ai aussi d'autres activités que manger...



J'aime aussi écrire, le web et écrire sur le web, ce qui m'a poussé à devenir rédactrice web. Forte d'une expérience de sept ans dans ce domaine, je mets aujourd'hui mes compétences en exergue pour le site Univers-Running.com en tant que Content Manager, tout en développant le contenu de mon blog dans le cadre de mes loisirs. Oui, je vous l'avais dit : j'aime le web et j'aime écrire !



Je tends également à développer mes compétences en développement web et en e-merchandising :)



Mes compétences :

Rédaction web

Community management

Référencement naturel

Communication