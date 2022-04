Elsa DEPRUN

//// EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES /////



2013 - Directrice Artistique à L'ATELIER PASCALIE - cosmétique -



2011 - 2012 - Directrice Artistique junior dans l'agence SMART VALUE - agence 360° - 1an



2010 - Employée chez IMPACT CAMPUS en qualité de photographe/ maquettiste (journal de l’université de QUEBEC) - 3 mois



2010 - Directrice Artistique junior dans l’agence FACTOSENSO - luxe, cosmétiques et spiritueux - 3 mois



2009 - Stagiaire chez COLOPHON (imprimerie au plomb) - 1semaine



2009 - Stagiaire dans l’agence KEOPS en tant qu’assistante de Directeur Artistique - 3 mois



2008 - Stagiaire au STUDIO WEST IMAGE, photographe publicitaire et industriel - 2 semaines



2008 - Stagiaire chez MAURICE ( ébéniste ) – 2 semaines







///// DISTINCTIONS /////



2012 - Publication de tois projets dans le livre " packaging and structure"



2010 - Affiche sélectionnée et exposée pour le Mois du Graphisme à Échirolles



2009 - Affiche réalisée et primée pour le concours européen “ GLOBAL CRISIS” . Obtention du troisième prix.