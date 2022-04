Elsa DEVIENNE

Avec un DUT Services et Réseaux de communication (SRC), une Licence Activités et techniques de communication (ATC), ainsi que plusieurs expériences enrichissantes en tant qu’infographiste, webmaster, intégrateur web, ou encore développeur web, j'ai acquis de nombreuses compétences dans le domaine du web.



J'ai choisi de me spécialisé dans le développement de site web. Je suis à l'écoute d'opportunités qui me permettraient d'évoluer dans le domaine du web.



Mes compétences :

Développement web

PHP 5

CMS open source

E-commerce

Cahier des charges

Google analytics

Emailing

CSS 3

HTML 5

Webmarketing