Baptiste GIMONNET

8 ans d’expérience en agence de communication, éditeur de logiciel SAAS et startups. Passionné par le digital, je suis de ceux qui pensent que l’expertise s’acquiert au travers de projets. Mes principaux atouts sont ma curiosité, mon sens du contact, ma facilité à dialoguer avec différents acteurs (produit, développeur) et mes connaissances en webmarketing et design.



Mes compétences :

Chef de projet web

Xhtml

CSS3

Emailing

Webmarketing

Html5

Autonomie et initiative

Organisé

Gestion de la relation client

Ecommerce

Coordination de projet

Bonne humeur

Stratégie de communication

Rigueur

Capptain

Marketing opérationnel

SEO

Sarbacane

Emailvision

Mailpro

Capptain Push Platform

SalesForce Marketing Cloud

AMPScript

eCRM

Méthode agile

Mailchimp

Smartfocus

ExactTarget

Dolist

Kanban