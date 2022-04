Elsa DORRER

A l'écoute du marché

Forte de 8 ans d'expérience en contrôle de gestion et comptabilité, dont 5 ans à l’international (Angleterre et Thaïlande), je me suis spécialisée dans la structuration et l'optimisation comptable, financière et fiscale (mise en place de logiciels adaptés, de nouvelles procédures et de KPIs).



Outre les compétences techniques décrites dans mon CV, j’ai démontré les qualités suivantes : détermination, professionnalisme et rigueur.



Mes compétences :

Normes IFRS

KPI

ERP

Gestion de trésorerie

Système d'information