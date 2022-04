Elsa EVERAERE

Compétences Clés:

- Bilan psychologique (Utilisation de tests psychométriques et projectifs)

- Conduite d’entretiens individuels/familiaux, soutien et suivi psychologique

- Travail en interstices, en équipe pluridisciplinaire, en réseau

- Animation de groupes thérapeutiques (de parole, à médiations)



Expérience auprès d'une population d'enfants et d'adolescents ("tout-venant" ou en situation de handicap) et auprès de personnes âgées.