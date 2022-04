Elsa FERNANDES

Cabinet spécialiste de l’emploi médical depuis 20 ans, ANTENOR recrute des Médecins Généralistes et spécialistes pour des Centres Hospitaliers Publics, des Cliniques Privées, ou pour des installations libérales, partout en France.



Società di reclutamento, specializzata nel settore medico,da oltre 20 anni, ANTENOR recluta Medici generici e Medici Specialisti per lavorare in Ospedali pubblici, Cliniche private e studi medici, in vari dipartimenti della Francia.



Gabinete de consultoría especializado en el sector médico desde hace 20 años, ANTENOR se encarga de la contratación de Médicos Generales y Especialistas para Hospitales públicos, Clínicas privadas, en todas partes de Francia.



Gabinete especializado no recrutamento de médicos desde 20 anos, ANTENOR recruta Médicos Gerais e Especialistas para Hospitais públicos, Clínicas privadas, em varios lugares na França.



Γραφειο ευρεσης εργασιας ειδικευμένo στον τομέα της υγείας, με 20 χρονια επαγγελματικης εμπειριας, το γραφειο ANTENOR προσλαμβάνει Γιατρους γενικης ιατρικής και Ειδικους για κρατικα Νοσοκομεία, Κλινικες και ιδιωτικα ιατρεια, παντού στην Γαλλια.



En tant que Chargée de Recherche Europe, ma mission est de conseiller et d’accompagner les médecins portugais et espagnols motivés à exercer en France.

Vous souhaitez débuter ou poursuivre votre carrière médicale en France ? N’hésitez pas à me contacter (00 33 1 46 99 68 80 - efernandes@antenor.fr )

Quelle que soit votre spécialité médicale, nous saurons vous aider à choisir et intégrer un établissement de santé correspondant à votre projet.



Incaricata del Europa, la mia missione e di consigliare ed accompagnare gli medici europei motivati a lavorare in Francia.

Se loro sono interessati a lavorare in Francia, possono contattarmi al 00 33 1 46 99 68 80 - efernandes@antenor.fr.

Qualunque sia la sua specialità medica, gli aiutaremo a selezionare ed integrare una organizzazione sanitaria pubblicca o privata corrispondente al suo progetto professionale.



Encargada de l’Europa, mi misión es de aconsejar y acompañar los médicos portugueses y españoles motivados a trabajar en Francia.

Si ustedes estan interessados a trabajar en Francia, pueden ponerse en contacto conmigo al 00 33 1 46 99 68 80 - efernandes@antenor.fr.

Cual sea su especialidad médica, les ayudemos a seleccionar e integrar una institucion pública o privada que corresponde a su proyecto profesional.



Trabalhando sobre Europa, minha missão é conselhar e acompanhar os médicos portugueses e espanholes motivados a trabalhar em França. Desejem começar o continuar a sua carreira em França ? Podem contactarme ao 00 33 1 46 99 68 80 - efernandes@antenor.fr.

Qual seja sua especialidade, ajudamos você a escolher e integrar un estabelecimento público o privado que corresponda o seu projeto professional.



Υπεύθυνη για την Ευρώπη, η αποστολή μου ειναι να σύμβουλευω και να να συνοδεύω τους ευρωπαικους γιατρους που ενδιαφερονται να δουλεψουν στην Γαλλια.

Αν ενδιαφερεστε να δουλεψετε στην Γαλλια, μπορειτε να εποινωνησετε μαζι μου στο 00 33 1 46 99 68 80 - efernandes@antenor.fr .

Οποια κι αν ειναι η ειδικότητα σας,σας βοήθαμε να επιλέξετε ενα ίδρυμα υγείας που να αντιστοιχει στο επαγγελματικό σας έργο.