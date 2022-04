Elsa FILIZETTI

Détentrice d'un master en gestion de projets dans l'économie sociale et solidaire, et de premières expériences dans des associations et collectivités, je suis actuellement en veille.



Les emplois de type chargée de mission / agent de développement, accompagnement ou gestion de projets, sur les thématiques d'économie sociale et solidaire, développement local /social / durable, politique de la ville, logement social, mais aussi démocratie participative et concertation, ou encore solidarité internationale et éducation au développement font partie de mon champ de recherche.



Dotée de très bonnes qualités relationnelles, d'une bonne connaissance des réseaux ESS et des dispositifs de la politique de la ville, familiarisée avec la conduite de projets, le travail partenarial, l'animation de réseau, et la gestion administrative courante, je souhaite vivement pouvoir mettre mon dynamisme et mes compétences au service d'un projet qui a du sens.



Mes compétences :

Animation de réseaux

Vie associative

Communication interne / externe

Rédaction de rapports

Accompagnement de projets

Analyse et diagnostic des besoins

Conduite de projets socioéconomiques

Projets évènementiels

Économie sociale et solidaire

Dispositif de démocratie participative

Politique de la ville

Développement local

English

Développement durable

Pack office

Innovation sociale