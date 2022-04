Elsa FONTAINE

Compétente et possédant les qualités necessaires dans les domaines de l’assistanat commercial, administratif, et logistique, j’ai l’ambition d’evoluer dans ces domaines. J’aimerais beaucoup intégrer une entreprise fiable et croissante, afin de m’investir sur mon nouveau poste et m’epanouir professionnellement.



Mes compétences :

Logistique - supply chain

SAP

Assistanat commercial et administratif

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel