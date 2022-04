Marc Fontaine

Bonjour



La prise de conscience accrue de l’importance d’un développement durable incite les citoyens et les entreprises à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.



Cependant, un tel souhait nécessite d’avoir à sa disposition des données fiables et des outils permettant d’évaluer les impacts environnementaux des produits et des services consommés quotidiennement.

Concrètement qu’est qui est le plus écologique ? Faut-il s’essuyer les mains avec de l’essuie-tout ou utiliser un séchoir à main électrique, faut-il utiliser une voiture électrique ou une voiture à essence ?...

Ces comparaisons ne sont pas évidentes, et nécessitent de réaliser des calculs, d’utiliser des bases de données et de déterminer des hypothèses.



Ce travail est normé et porte un nom : il s’agit des Analyses de Cycle de Vie (ACV en abrégé).

L'ACV prend en considération l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de l'extraction et de l'acquisition de la matière première, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination finale des déchets en passant par la production d'énergie et de matière et la fabrication.



Ils permettent l'identification des possibilités d'amélioration des performances environnementales des produits et des services à différentes étapes de leur cycle de vie.

C’est un outil précieux aidant les entreprises à avancer dans leur démarche d’éco-conception ainsi que les citoyens dans leur démarche d’éco-consommation.



Passionné par les méthodes permettant de protéger l’environnement, et personnellement confronté à ces questions et à ces choix, je souhaite désormais réaliser des Analyses de Cycle de Vie.



Mes expériences professionnelles, mes diplômes, Master pro II Gestion de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que ma licence en Sciences de la Vie, m’ont permis d’acquérir une vision transversale des problématiques environnementales et me permettent d’être directement opérationnel pour ce type de mission.



Motivé, impliqué, autonome, bon communiquant et enthousiaste, je souhaite désormais travailler pour une entreprise dans laquelle je puisse m’épanouir et partager de manière concrète ma vision du Développement Durable.



Si je peux être d'une quelconque aide à tous membres de Viaduc le désirant, ce sera avec plaisir alors n'hésitez pas, je suis pour la mise en commun des connaissances dans tous les domaines.

Par avance merci pour vos demandes de mises en relations et vos apports divers.



Cordialement,



Marc Fontaine



Mes compétences :

Analyse de cycle de vie

Communication

Cycle de vie

Déchets

Développement

Développement durable

Écologie

Energie

Gestion de projet

Recyclage