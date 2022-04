Elsa FOURNIER

Dynamique et curieuse, je suis à la recherche d'un emploi enrichissant humainement qui me permette de compléter mes compétences actuelles. Très ouverte au changement!



J'ai une attirance pour la valorisation des produits agricoles et alimentaires au niveau local

- la diversification des activités à l'échelle des exploitations agricoles (création de nouveaux ateliers, transformation)

- la commercialisation en circuits courts (vente directe, en magasins de producteurs et en restauration, collective ou non)

- la gestion des points de vente de produits locaux (magasins revendeurs et magasins de producteurs)



Mes compétences :

Compétences commerciales

Formulation d'aliments composés

Audits

Gestion de projets et d'études