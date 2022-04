Elsa GABRIEL

Actuellement en recherche d'emploi, je souhaite me reconvertir vers le métier d'auxiliaire vétérinaire.

Passionnée par le domaine animal et médical, j'ai effectué une EMT dans une clinique vétérinaire spécialisée en chirurgie en février 2015.

Je suis également membre d'une association cynophile depuis 2013 où je travaille l'obéissance en éducation positive ainsi que la discipline de l'agility dans le but de concourir prochainement.

Je recherche un contrat de professionnalisation dans une clinique vétérinaire pour commencer ma formation d'auxiliaire vétérinaire spécialisée, au sein du GIPSA.



Mes compétences :

Vente B2B et B2C

Fidélisation client

Caisse enregistreuse

Accueil des clients

Relations clients