Sébastien LE BEC

COMPÉTENCES :

- Création 3D pour le cinéma d'animation, la Réalité Augmentée et la 3D Temps Réel

- Modeling et texturing en low / high poly

- Level design et élaboration de gameplay





PROJETS DÉVELOPPÉS / CONNAISSANCES ACQUISES LORS DES ÉTUDES :



• 2009 -2010 > Réalisation d'un jeu vidéo à caractère immersif, jouable avec une WiiMote dans un cube rétro-éclairé de 10m² et avec vision à 360° :

- Lead modélisateur 3D objets et personnages

- Level designer et écriture du gameplay

- Écriture scénaristique

- Suivi de projet, du montage vidéo et de la post-production



• 2008 - 2009 > Création d'un film d'animation d’une minute :

- Lead animateur objets et personnages

- Modélisateur 3D objets et personnages

- Co-écriture du scénario et des plans caméra



• 2007 - 2008 > Création d'un jeu en flash évolutif relié à une base de donnée PHP :

- Écriture du Gameplay

- Sound designer



LOGICIELS : 3DS Max, ZBrush, Maya, Photoshop, Première, After Effect, Shiva, Illustrator, Flash.





Contact : sebastien@le-bec.fr

http://sebastienlebec.blogspot.com/



Mes compétences :

3D