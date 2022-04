EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



CHARGEE DE LA COMMUNICATION de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Libourne :(dep.mars 2004)



- Elaboration du journal semestriel « Entreprendre en Libournais », à destination des 5 500 ressortissants et du journal interne « Si on en parlait ? », à destination des services : choix concerté des sujets, rédaction des articles, photos, mise en page sur X-Press et suivi d’impression.



- Refonte et mise à jour du site webArray : constitution du cahier des charges, choix du prestataire, migration du contenu



-Organisation d’évènements et gestion des Relations-Presse : manifestations (Faites de la création », « Séminaire des Elus, « Rencontres Avocats / Entreprises », accueils d’importateurs étrangers en Vins et Spiritueux, partenariat avec la CCI 24, Concours ALCAN « Capsules d’Or » au salon Vinitech 2006…) et actions de lobbying (Grand Contournement, réforme Carte judiciaire…)



- Proposition d’axes stratégiques et mise en place d’actions pour une meilleure communication de la CCI, afin de faire connaître son rôle aux ressortissants, optimiser sa visibilité auprès de ses différents publics et favoriser la communication interne entre élus et collaborateurs : mise en place d’une nouvelle signalétique, modernisation du hall d’accueil avec mise en valeur du territoire, création de supports sur les missions de la CCI



- Création : conception des papiers en-tête et cartes de visite, cartes de vœux, logos, de plaquettes d’appui aux actions des services (Club des Partenaires de l’Apprentissage », « Lib’Invest »…) et de mailings, en veillant à la cohérence de la charte graphique



- Gestion des marchés publics : établissement du cahier des charges, mise en place et suivi de la procédure pour tous les marchés relatifs à la communication (travaux d’impression, site Internet, signalétique)



- Ponctuellement : préparation de discours et d’interviews pour le Président et conseils en communication pour les chefs d’entreprise demandeurs





STAGES

- CEA - CESTA

Audit du journal et du site Intranet : refonte des supports dans le contexte d’arrivée du Laser Mégajoule



- Hôpital Principal de Dakar (Sénégal)

Etude de la circulation de l’information



- Bordeaux - UNITEC

Etude d’image : sur la pertinence de la notion de « technopole» - DESS



- Crédit Agricole Aquitaine

Licence : 4 mois



- C. H. U. Bordeaux

« 20 ans du Tripode » : Organisation d’une expo et de JPO inter services - DUT



CDD : ERA, Filhet-Allard Assurances, WATO, Carrefour, Foire internat. Bx



Mes compétences :

Communication

Conception

Conception rédaction

Internet

Organisation

Rédaction

Stratégie