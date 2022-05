Martine GAUTIER-THOUZEAU

Ma référence et ma préférence, le Modèle HERRMANN.

Manager avec l'approche Herrmann, c'est l'art de conjuguer les intelligences individuelles.



J'accompagne les décideurs, le temps nécessaire, pour mettre en place une politique RH pérenne sur laquelle ils pourront s'appuyer pour parfaire le développement de leur entreprise.



Un accompagnement plus Global, plus Transversal et en même temps plus Précis.

Etre au plus près de la Culture d'entreprise et partager un outil performant, pour un résultat optimum, est mon credo...



http://www.herrmann-europe.com



Mes compétences :

Accompagnement

Ressources humaines

Conseil

Management

Coaching

Développement personnel

Formation

Communication

mise en lien