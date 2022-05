Valérie SCORDELLE

- RESSOURCES HUMAINES - ORIENTATION & INSERTION - CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT -



RECRUTEMENT de candidats & de stagiaires de la formation



FORMATION programmation, planification ; Sélection intervenants ; Relation avec les OPCA et OF ...



RELATIONS ENTREPRISES prospection, identifications de besoins... mise en relation, partenariats ; Développer, animer et enrichir le réseaux d'entreprises...



COMMUNICATION & PILOTAGE DE PROJETS



Mes compétences :

Accueillir, informer et orienter les publics

Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)

Aisance relationnelle, communicante

Analyse des parcours, évaluation, orientation

Connaissances des dispositifs d’Insertion/Emploi

Conseils, accompagnement individuel/collectif

Capacité d’adaptation, travail en équip

Pilotage de projets, coordination d'équipe

Sourcing/chasse, Recrutement, Entretiens

Responsable, autonome et curieuse

Animation, adhésion réseaux, partenaires

Connaissance Secteur Public, de l'Entreprise

Sens de l'engagement et du service

Orienté atteinte des objectifs et résultats

Commercialisation offres de services

Connaissance des aides à la creation d'entreprise

Connaissance des statuts des entreprises

Administration du personnel

Gestion des compétences et des carrières

Ressources Humaines

Gestion de carrière

Recrutement

Accompagnement

Communication