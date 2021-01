Florence SORTELLE

Compétences :

- Prestations photographiques et Conseil

- Accompagnement des marques dans la définition et le développement de leur stratégie digitale (internet - mobile - dispositif multi-canal...)

- Direction de clientèle

- Rédaction de recommandations stratégiques et commerciales en avant-vente

- Développement d'offres (stratégie mobile, e-commerce...)

- Accompagnement amoa : rédaction de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles, conception ergonomique de prototypes, estimation budgétaire, road map de déploiement, communication de lancement...

- Direction de projets





Secteurs :

E-commerce, E-tourisme, assurances, médias, presse en ligne, e-rh, automobile...



Je suis également titulaire du MBA Marketing et Commerce sur Internet (Mention Bien) de l'Ecole de Management Léonard de Vinci (La Défense) : http://www.ilv.fr/mba/mci et j'ai effectué une formation à l'Institut de la Photographie.



Pour me contacter : flo.sortelle@gmail.com



Florence



Mes compétences :

Mobile marketing

Mobile commerce

UX / User experience

Stratégie de marque

Stratégie marketing digital 360°

Stratégie multicanal

Digital Commerce

Cahier des charges

E-commerce

Photographie

Reportage photo

Conseil en communication