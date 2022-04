Helena DUGENET

Le Groupe Aquitem a été créé en 1987 et réunit aujourd'hui deux sociétés et 120 personnes sur le même site ayant pour cœur d’expertise la DATA:

- Aquitem, spécialiste de la conception, gestion et mise en place opérationnelle de programmes de fidélité pour les grandes enseignes

- Aliénor.net, spécialiste web et hébergement à valeur ajoutée sur ses propres infrastructures.

Quelques mots nous caractérisent : #Qualité #Service #Innovation #Data #Technologie.



Depuis 5 ans, je m’occupe du service RH du Groupe Aquitem en tant que généraliste de la fonction. Nos valeurs sont fortes: la satisfaction client (interne ou externe) par une offre de service de qualité et innovante, avec l'humain au cœur de nos préoccupations. Travailler dans une PME à taille humaine implique une grande polyvalence et une forte capacité d'adaptation aux changements diverses et variés. Accompagner les salariés et la direction vers la réussite, c'est l'un des fondamentaux de mon job au quotidien!



