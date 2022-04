Elsa GAUFFENIC

Après 7 années d’expérience en agence sur les secteurs de l’art de vivre (déco, architecture,…) et du vin & œnotourisme, je me lance en freelance et vous propose de vous accompagner dans vos stratégies RP & E-RP.



J’interviens à la fois sur la rédaction (communiqué, dossier de presse), l’événementiel (création d’une présentation ou d’un événement presse/influenceurs, organisation d’un voyage de presse ou d’un blogtrip), la mise en place de partenariats (jeux concours avec des influenceurs ou des médias, recherche d’ambassadeur) ainsi que sur des projets plus spécifiques (ex : remise des prix, salons, etc…).

Je peux également vous accompagner dans votre stratégie digitale (définition des grandes lignes éditoriales, gestion de vos réseaux sociaux).



Ce travail s’effectue via le ciblage précis des journalistes et influenceurs pour votre marque, ainsi qu’une communication régulière et adaptée à chacune de vos actualités…



Je me tiens à votre disposition pour discuter ensemble de vos projets !



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Presse

Relations Presse

Relations publiques